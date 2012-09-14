Принц Уильям с супругой подают в суд из-за скандальных топлес-фото

Французский журнал Closer опубликовал в пятницу, 14 сентября, пикантные фотографии супруги герцога Кембриджского Уильяма Кэтрин, на которых она запечатлена топлесс на отдыхе во Франции. Королевский двор Британии осудил эту публикацию.

Герцог и герцогиня Кембриджские подали в суд на издание. Предметом иска является нарушение частной жизни внука королевы Елизаветы II и его жены.

Этот шаг британского королевского двора может быть продиктован, в том числе, и стремлением не допустить широкого распространения упомянутых фотографий в Интернете. По имеющимся сведениям, французские издатели глянцевого журнала, пока разместили в Сети только обложку номера с нашумевшей публикацией, однако уже в ближайшую субботу могут пометить в Интернете все имеющиеся у них снимки, пишут Веси.ру.

Снимки были сделаны на юге Франции, на террасе гостиницы Chateau d'Autet. Фотографии невысокого качества, и очевидно, что они были сделаны с большого расстояния и впоследствии сильно увеличенные.

Сент-Джеймсский дворец подтвердил достоверность снимков принца и его супруги и охарактеризовал фотографии как "грубое и неуместное вторжение в их частную жизнь". При дворе этот инцидент сравнили с худшими инцидентами с участием назойливых папарацци, с которыми приходилось сталкиваться покойной принцессе Уэльской Диане, матери Уильяма. В этом году исполнилось 15 лет с момента ее гибели в автокатастрофе в Париже.

Между тем, выходящая в Великобритании версия журнала Closer, которая выпускается другими компаниями, уже дистанцировалась от скандальных снимков. Издание заверило, что не будет использовать их в своих публикациях.

Напомним, ранее, британская газета The Sun опубликовала фотографии обнаженного принца Гарри, таким образом, она стала первым печатным изданием страны, проигнорировавшим просьбу королевской семьи к национальным СМИ не обнародовать эти фотографии.

фото; видео: vesti.ru

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