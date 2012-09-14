В Тунисе при штурме посольства США погибли трое протестующих

{1-}В Тунисе продолжаются акции протеста против публикации кадров из американского фильма "Невиновность мусульман", который приверженцы ислама считают богохульным. При попытке штурма посольства США в Тунисе толпой манифестантов погибли не менее трех человек и 28 получили ранения, сообщает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Сотни человек в Тунисе пришли к американскому посольству, чтобы выразить протест по поводу снятого в США фильма о пророке Мухаммеде. Выложенный в интернете трейлер фильма "Невиновность мусульман" спровоцировал нападения на американские посольства в нескольких мусульманских странах, в результате чего в ливийском городе Бенгази 11 сентября погибли четыре человека, в том числе посол США Кристофер Стивенс, пишет РИА Новости.

В ходе протестов в Тунисе агрессивно настроенная толпа разбила стекла в здании американской дипмиссии и подожгла деревья и машины на автостоянке, принадлежащей дипломатическому представительству. Некоторым манифестантам удалось перелезть через забор и проникнуть на территорию посольства. Полиция попыталась предотвратить штурм, применяя слезоточивый газ. По данным информагентств, стражи порядка также применили огнестрельное оружие.

Массовые акции протеста произошли накануне и продолжились в пятницу у стен дипломатических представительств США более чем в десяти странах Ближнего Востока и Африки.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в пятницу назвал "оскорбительным для мусульман" и специально созданным для разжигания ненависти фильм, который спровоцировал массовые протесты на Ближнем Востоке и нападение на консульство США в Ливии, сообщила пресс-служба всемирной организации.

Фото: savelievfm.livejournal.com

Новости по теме:

В Судане напали сразу на три посольства западных стран



YouTube отказался удалить фильм, за который громят посольства США



Ислам несет мир, а американский фильм – вражеская провокация – премьер Турции



В Йемене охрана расстреляла демонстрацию у посольства США



В Тунисе демонстрацию у посольства США разогнали слезоточивым газом



В Ливии при обстреле консульства США погиб американский посол

