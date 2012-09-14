США могут не выдать Лазаренко Украине - экс замгенпрокурора

{1-}Власти США могут не отдать Украине экс-премьера Павла Лазаренко после его выхода из тюрьмы, поскольку между США и Украиной нет договора об экстрадиции. Об этом сообщил бывший заместитель Генерального прокурора Украины Николай Обиход, пишет УНН.

"Проекту этого соглашения уже более десяти лет, но его до сих пор не утвердили", - отметил Обиход.

Экс-замгенпрокурора отметил, что Лазаренко могут арестовать в другой стране,так как он до сих пор находится в международном розыске Интерпола

"В Украине же его ожидает уголовное дело и официальные обвинения по ряду преступлений. Когда начиналось расследование дела ЕЭСУ, действия Лазаренко квалифицировались как получение взяток от руководителей ЕЭСУ на сумму свыше 86 млн долларов.Кроме того, есть и другие эпизоды. Все это составляет то уголовное дело, которое ждет Лазаренко в Украине", - отметил он.

В свою очередь, нардеп Юрий Кармазин заявил, что США не отдадут Украине Лазаренко, в первую очередь из-за отсутствия в Украине независимой судебной власти.

"И я не верю в его заявления о возвращении. Не вернется он в Украину - слишком много у него здесь врагов... Сил для того, чтобы даже охраняться физически у него не будет. Ничего лучшего кроме тюрьмы его здесь ждать не может", - отметил Кармазин.

Кроме того, как отметил парламентарий у Лазаренко в США деньги и недвижимость, а эта страна никогда так просто не расставалась с финансами.

"Поэтому они, я думаю, захотят чтобы он там и оставался", - подчеркнул парламентарий.

А вот что касается денег Лазаренко, которые фигурировали в деле, то Кармазин считает, что украинская власть обязана их вернуть.

Напомним, Лазаренко должен выйти из тюрьмы 1 ноября 2012 года.

Его уже перевели в тюрьму с "низким режимом безопасности". Максимальный срок, который осталось отсидеть заключенным такой тюрьмы - полгода, а потому они довольно свободно передвигаются по территории тюрьмы.

Как сообщали в некоторых СМИ, Лазаренко планирует остаться в США получив политическое убежище. Вместе с тем ранее появлялись сообщения со слов самого Лазаренко, о желании вернуться в Украину.

Как сообщал «Главред», в США Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах. Павел Лазаренко будет освобожден из тюрьмы в Соединенных Штатах 1 ноября 2012 года.

Напомним, ЦИК 10 августа отказалась зарегистрировать кандидата в народные депутаты от партии «Громада» Павла Лазаренко по общегосударственному многомандатному избирательному округу. ЦИК выявила обстоятельства в документах кандидата Лазаренко, которые не позволяют кандидату быть зарегистрированным.

фото: hromada.kiev.ua

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