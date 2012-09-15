Тигипко предположил, когда начнет действовать налог на богатство

{1-}Закон о налоге на богатство может начать действовать с 1 января 2013 года. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко, передает УНН.

"Законопроект рассмотрен Кабинетом министров и находится уже в Верховной Раде, но он действительно еще не проголосован. Проголосован он может быть в ближайшее время, а начнет действовать, скорее всего, с 1 января 2013 г. Я не могу сказать, что это легко пройдет через парламент. Потому что любая реформа проходит с противодействием. Я думаю, что если все за такой закон и все за него ратуют, то я увижу, когда этот закон будет голосоваться, сколько голосов за него отдаст оппозиция. И если мы здесь объединимся , я считаю, что страна от этого только выиграет. Здесь не нужно спорить, нужно принимать разумные решения, которые нужны стране на сегодняшний день", - сказал чиновник.

Как сообщал «Главред», 5 июня в парламенте был зарегистрирован законопроект «о налогообложении богатства и предметов роскоши».

В ГНСУ подсчитали, что в случае принятия налога на роскошь в распоряжении налоговой службы есть все необходимое для его профессионального администрирования. По оценкам ведомства, этот налог может приносить дополнительно от 800 миллионов до 1 миллиарда гривен в год.

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