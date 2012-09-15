Янукович остается самым популярным политиком в Украине

{1-}Президент Виктор Янукович остается самым популярным политиком Украины, и может рассчитывать на 25,9% поддержки граждан. Этот показатель на 9,4% меньше показателя первого тура президентских выборов 2010 года. Такие результаты, проведенного исследования обнародовала социологическая группв "Рейтинг" в эфире одного из телеканалов.

Вторую строчку рейтинга занимает заключенная экс-премьер Юлия Тимошенко. За нее готовы отдать голоса 14% респондентов, что составляет минус 11,1% по сравнению с показателем первого тура, сообщает ТСН .

На 1,8% со времен президентских выборов, согласно данным социологов, вырос индекс доверия граждан к Арсению Яценюку. Ему сейчас симпатизируют 8,5% украинцев. Но все же он боле чем на 1% уступает политику-новичку Виталию Кличко. Его президентский рейтинг составляет 9,6%

Остальной рейтинг имеет такой вид:

Коммунист Петр Симоненко получил 7,8% (+4,3% по сравнению с 2010 годом).

Лидер партии "Украина - вперед!" Наталия Королевская набирает 3%.

Националиста Олега Тягнибока поддерживают 2,9% (+1,5%).

А за вице-премьера Сергея Тигипко готовы проголосовать 2,1% украинцев (-11%).

Анатолий Гриценко имеет рейтинг 1,9% (+0,7%),

Виктор Ющенко набрал 1,1% (-4,4%), а Владимир Литвин пользуется доверием 0,9% опрошенных людей (-1,5%).

Увеличилось количество украинцев, которые не готовы поддерживать на президентских выборах кого-либо из политиков. Против всех сегодня настроены 5,7% в сравнении с 3,5% в 2010-м.

Затруднились ответить на поставленный вопрос было 14,1% респондентов.

Опрос проводился с 1 по 11 сентября 2012 года. В нем отражено мнение 1200 респондентов из всех регионов Украины. Погрешность составляет 2,8%.

Фото president.gov.ua

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