Россия может ввести утилизационный сбор и на сельхозтехнику

{1-}Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена ввести утилизационный сбор на сельхозтехнику, ввозимую из-за границы на ее территорию.

«Я думаю, что это целесообразно и возможно. И главное, что это не противоречит правилам ВТО. Это правильно, странно только, что до этого не дошли практически», - сказал он, передает УНИАН.

Путин сообщил, что министерство экономического развития, министерство промышленности поработают на эту тему и в самое ближайшее время представят предложения.

По словам Путина, Беларусь также заинтересована в том, чтобы такие же меры поддержки были реализованы. Он уверен, что официальный Минск поддержит такое предложение российской стороны в рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза.

«У меня завтра будет встреча с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.), мы поговорим на эту тему, но уверен, они тоже в этом заинтересованы. Соответствующие министерства предложения представят в течение недели-двух», - сообщил он.

Отметим, что введение такого утилизационного сбора может ударить по производителям сельскохозяйственной техники Украины (ОАО «Харьковский тракторный завод», ОАО «Червона зирка», ОАО «Херсонские комбайны» и т.д.), которые поставляют свою продукцию в Россию.

Напомним, с 1 сентября 2012 года в РФ вступил в силу закон о 30%-ном утилизационном сборе на отдельные виды колесных транспортных средств, в соответствии с которым за каждое транспортное средство, ввозимое в РФ либо произведенное в РФ, уплачивается утилизационный сбор в целях обеспечения экологической безопасности. Плательщиками сбора признаются лица, которые осуществляют ввоз автомобилей в РФ, а также лица, которые производят автомобили на самой территории России.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Украины Николай Азаров пригрозил России санкциями в ответ на введение 30-процентного утилизационного сбора на автомобили, который приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в РФ и наоборот.

Украинский Кабмин принял решение ввести утилизационный сбор на российские автомобили и автобусы.

Фото partbilet.ru

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