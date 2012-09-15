Тела погибших в Ливии американцев доставлены в США

{1-}Тела четырех американцев, погибших при нападении на посольство США в Бенгази, доставлены на авиабазу под Вашингтоном. По сообщению "Би-Би-Си", на траурной церемонии присутствовал президент США Барак Обама — он пообещал, что правосудие восторжествует, и виновные в гибели американцев будут наказаны.

Американский лидер также заявил, что Вашингтон будет незамедлительно реагировать на подобные агрессивные действия. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, также присутствовавшая на церемонии, призвала жителей ближневосточных стран к прекращению насилия, сообщают Вести со ссылкой на Интерфакс.

Напомним, 11 сентября, в Ливии в результате нападания боевиков на консульство США погиб американский посол. В США приняли решение эвакуировать свое диппредставительство в Бенгази. В нападении на консульство США, участвовали две группировки бывших повстанцев - "Бригада 17 февраля" и "Бригада последователей шариата".

После разгрома своего консульства в Бенгази США перебросили в Ливию спецподразделение морских пехотинцев.

Причиной акций протеста в мусульманском мире стал фильм «Невинность ислама», снятый жителем Калифорнии израильского происхождения Сэмом Бэйсилом. Фильм представляет собой версию жизнеописания пророка Мухаммеда и зарождения ислама, выполненную в оскорбительном тоне.

Возмущение стало нарастать после того, как копия фильма с арабским переводом появилась на YouTube.

Фото ria.ru

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