Мельниченко обнародовал свои показания об убийстве Щербаня

{1-} Экс-майор Управления Госохраны Николай Мельниченко наконец-то обнародовал свои показания по делу об убийстве известного бизнесмена Евгения Щербаня.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Напомним, раннее Мельниченко заявил, что 14 сентября даст показания Министерству юстиции США об обстоятельствах убийства народного депутата Евгения Щербаня.

Слушания должны были пройти в Вашингтоне, после чего Мельниченко, по его словам, должен был дать «сенсационную пресс-конференцию», о чем он заявил на своей странице в соцсети Facebook и пообещал, что доступ на пресс-конференцию для СМИ будет свободным.

Справка: народный депутат Евгений Щербань был убит 3 ноября 1996 года, когда сошел с трапа самолета. Киллеры Вадим Болотских и Геннадий Зангелиди проникли на территорию Донецкого аэропорта, переодевшись в форму персонала. Болотских сделал первый выстрел – в затылок депутату, когда тот стоял возле автомобиля.

Вслед за этим беспорядочную стрельбу из автомата открыл Зангелиди, смертельно ранив жену Евгения Щербаня – Надежду Никитину и 2 работников аэропорта. Руслан Щербань, который был вместе с отцом, чудом остался жив.

Следствием и судом было установлено, что расстрел народного депутата организовала мощная и беспощадная криминальная группировка Кушнира–Рябина–Алиева.

фото: wek-com.ua

Новости по теме:

Мельниченко пообещал сенсацию в деле об убийстве Щербаня

Мельниченко освободили благодаря США, но снова могут арестовать

Мельниченко пытались допросить по убийству Щербаня – адвокат

В Интерполе объяснили, почему Мельниченко выпустили из тюрьмы