Оппозиция потребовала, чтобы Кабмин летал эконом-классом

{1-} Один из лидеров объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявляет, что содержание Президента Виктора Януковича обходится налогоплательщикам в 4 млн грн в день, при этом он потребовал, чтобы премьер Николай Азаров летал эконом-классом.

Об этом он сказал в эфире Шустер Live на «1-м Национальном» в пятницу, 14 сентября, сообщает «Украинская правда».

«Один день содержания действующего Президента стоит 4 млн грн. За 2 последние года это правительство увеличило расходы на Кабмин, Верховную Раду и Администрацию Президента, ГПУ, СБУ на 12 млрд грн», - заявил Яценюк.

«Если мы посмотрим декларации всех членов Кабмина страны, где 70% людей живут за чертой бедности, то увидим, что их состояние составляет 2 млрд», - добавил он.

Яценюк пообещал, что оппозиция в следующем парламенте будет добиваться уменьшения затрат на власть на 12 миллиардов гривен.

«Не может Президент Янукович стоить дороже, чем президент США и России вместе взятые», - сказал он.

Яценюк также заверил, что оппозиция добьется продажи всех 13 государственных резиденций, которыми пользуется действующая власть. Он также раскритиковал чиновников, которые тратят большие средства на полеты.

«Я не понимаю, как может премьер и другие члены Кабмина в бедной стране летать чартерными самолетами. Кстати, завтра в Ялту прилетает премьер Николай Азаров здоровенным чартерным самолетом. Час его полета стоит около 250 тыс. гривен. Почему он не летает эконом-классом? Он работает так, что ему и на эконом-класс нельзя, ему фирой в Ялту доезжать надо», - заявил Яценюк.

Он также заявил, что олигархи, приближенные к власти «налогов не платят, они отправили 53 миллиарда в кипрские оффшоры» и «бегут так, что только пятки их видны и со страхом думают, что будет, если они проиграют парламентские выборы».

В свою очередь присутствующая в студии «регионалка» Елена Бондаренко заявила, что Виталий Кличко не платит налоги в Украине, поскольку «весь его бизнес - в Германии».

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