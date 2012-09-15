Мельниченко назвал Тимошенко и Лазаренко причастными к убийству Щербаня

{1-} Экс-майор Управления Госохраны Николай Мельниченко дал показания по делу об убийстве известного бизнесмена Евгения Щербаня и заявил, что в записанных им разговорах заказчиком убийства называется экс-премьер Павел Лазаренко, а оплату за убийство осуществили Петр Кириченко и Юлия Тимошенко.

Об этом он написал в социальной сети Фейсбук, сообщает «Интерфакс-Украина».

В частности, экс-майор написал: «Заказчиком убийства Щербаня называется Лазаренко, одним из мотивов - получение контроля над Донецким регионом. Организатором выступает Кушнир, а оплату за выполнение проводят Кириченко и Тимошенко».

В тексте заявления также отмечается, что экс-майору стало известно об обстоятельствах расследования убийства из разговоров, которые он слышал в кабинете президента Украины Леонида Кучмы с высокопоставленными чиновниками и государственными служащими.

«Об обстоятельствах расследование данного преступления мне известно из разговоров, которые я слышал в кабинете Кучмы. Разговоры происходили между Кучмой и Генеральным прокурором Украины Потебенько, Кучмой и Обиходом и других. У меня есть записи этих разговоров», - отметил экс-майор в своем выступлении.

Справка: народный депутат Евгений Щербань был убит 3 ноября 1996 года, когда сошел с трапа самолета. Киллеры Вадим Болотских и Геннадий Зангелиди проникли на территорию Донецкого эропорта, переодевшись в форму персонала. Болотских сделал первый выстрел – в затылок депутату, когда тот стоял возле автомобиля.

Вслед за этим беспорядочную стрельбу из автомата открыл Зангелиди, смертельно ранив жену Евгения Щербаня – Надежду Никитину и 2 работников аэропорта. Руслан Щербань, который был вместе с отцом, чудом остался жив.

Следствием и судом было установлено, что расстрел народного депутата организовала мощная и беспощадная криминальная группировка Кушнира–Рябина–Алиева.

фото: wek-com.ua

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