Муж Тимошенко предлагал обвинить Януковича в смерти Щербаня - Мельниченко

{1-} Экс-майор Управления Госохраны Николай Мельниченко заявил, что муж экс-премьера Юлии Тимошенко - Александр обратился к нему с предложением сфальсифицировать данные видеозаписей касательно информации об убийстве Евгения Щербаня в 1996 году и обвинить в нем Президента Виктора Януковича.

Об этом он написал в социальной сети Фейсбук, сообщает «Интерфакс-Украина».

«12 июля 2012 года ко мне обратилась семья Тимошенко в лице Александра Тимошенко с предложением… Имея информацию о возможности моих показаний в Америке на запрос Генеральной прокуратуры Украины, Тимошенко предложил мне предоставить заведомо ложные показания против Президента Януковича. Свидетельствовать о том, что якобы именно он является заказчиком убийства Щербаня, что у меня якобы есть записи этих разговоров Януковича с Кучмой (Леонид Кучма – второй президент Украины – Ред.). При этом сами записи необходимо было сфальсифицировать, создать искусственно из тех оригинальных образцов их голосов, которые у меня есть», - написал экс-майор.

Мельниченко отметил, что муж экс-премьера сделал ему это предложение в Праге (Чехия) в офисе общественной организации «Украинская европейская перспектива».

«Там я познакомился с Василием Даныливым (бизнесмен, соратник экс-министра экономики Богдана Данилишина – Ред.) и узнал, что офис принадлежит ему. Впоследствии, из других источников информации, мне стало известно, что Данилов арестован на Украине по подозрению в организации покушения на вице-президента «Родовид-банка» Сергея Дядечко», - отметил экс-майор.

Мельниченко заявил, что учтя всю доступную ему информацию он принял решение отказаться от предложения А.Тимошенко и обнародовать правдивые показания.

«Сложив воедино все известные мне факты преступной деятельности кампании Лазаренко-Тимошенко и их криминального окружения, я принял решение отказаться от предложения .Тимошенко и дать правдивые показания и сделать это заявление», - заявил экс-майор.

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