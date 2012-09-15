Украинские десантники отправились в Литву на учения

{1-} Украинские военнослужащие примут участие в многонациональных тактических учениях «Кленовая арка-2012», которые состоятся в Литовской Республике.

Об этом со ссылкой на департамент прессы и связей со СМИ Минобороны Украины сообщает УНИАН.

В течение 10 дней совместно с литовскими, польскими и канадскими коллегами на полигоне Пабраде вблизи Вильнюса они будут отрабатывать слаженность действий во время выполнения совместных задач в составе многонациональных подразделений.

Главной целью учений является подготовка сержантского состава многонациональной роты к выполнению своих обязанностей в ходе миротворческих операций. Большинство участников от Украины – это сержанты и старшины 80-го отдельного аэромобильного полка 13-го армейского корпуса Сухопутных войск.

С ними в Литву за опытом работы в мультинациональных подразделениях и штабах также прибыли офицеры и курсанты Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и регионального медиа-центра Мобороны.

Во время учений военнослужащие отработают вопросы партнерского взаимодействия в ходе современных операций и проведут наземную коллективную тренировку.

фото: vsr.mil.by

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