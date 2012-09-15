Каждый третий мажоритарщик является бизнесменом, каждый десятый — безработным

{1-} На предстоящих выборах в Верховную Раду, которые состоятся 28 октября, из 3109 кандидатов- мажоритарщиков 1082 являются представителями бизнеса, 293 – это безработные.

Об этом на основе анализа данных Центризбиркома о кандидатах по мажоритарным округам сообщает ZN.UA.

«Избиратели требуют от мажоритарщиков вложений, и поэтому каждый третий кандидат из 3109, а именно представляющий бизнес, является в большинстве округов наиболее конкурентоспособным», — пишет издание.

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Анализ свидетельствует, что в парламент собрались представители разных профессий — слесари, шахтеры, егеря, таможенники, гаишники, судебные исполнители, водолазы, водители, фельдшеры, секретарши, охранники, маклеры.

При этом 293 кандидата в нардепы (почти каждый десятый – ред.) официально являются безработными.

Анализ кандидатов также показывает, что почти половина из них является беспартийными, а именно 1453 человека.

«Не надо их путать с самовыдвиженцами, ибо у многих из самовыдвиженцев в кармане лежит партийный билет. А это означает, что нынешние партии-лидеры с большой натяжкой могут претендовать на репрезентативность общественных настроений», — отметило издание.

фото: noviny.su

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