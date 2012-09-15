Кучма о Тимошенко и смерти Щербаня: Всем известно, что со счетов Юлии оплачено

{1-} Второй президент Леонид Кучма (1994-2005) заявил, что факт оплаты со счетов Юлии Тимошенко на счета экс-премьера Павла Лазаренко и последующее перечисление средств убийцам народного депутата Евгения Щербаня в 1996 г. был известен давно, но его расследованию помешала «оранжевая революция».

Об этом он заявил кулуарах 9-й Ялтинской встречи, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Всем было известно, не только мне, что со счетов Юлии оплачено… Прокуратура занималась, но потом вышли вы на улицы и сказали, что Юлия - святая», - сказал Кучма.

Ранее «Главред» сообщал, что экс-охранник Кучмы Николай Мельниченко провел в США брифинг, а затем в сети Фейсбук сообщил, что в записанных им разговорах заказчиком убийства Щербаня называется Лазаренко, а оплату за убийство осуществили Петр Кириченко (бизнес-партнер Павла Лазаренко – Ред.) и Тимошенко.

фото: 9-channel

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