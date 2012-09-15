Российская оппозиция проводит «Марш миллионов»

{1-} В субботу, 15 сентября, оппозиция намерена провести в Москве и других городах России санкционированные властью выступления – так называемый «Марш миллионов».

В Москве акция должна состояться с 14.00 до 22.00 мск (13.00 – 21.00 по Киеву).

Залпановани ранее акции протеста происходят на следующий день после того, как член партии «Справедливая Россия», ожесточенный критик президента Владимира Путина Геннадий Гудков был лишен мандата депутата нижней палаты российского парламента – Государственной Думы, сообщает радио «Свобода».

Законодатели проголосовали за устранение своего коллеги через незаконную коммерческую деятельность, которую якобы осуществлял Гудков.

Гудков является бывшим сотрудником КГБ и в прошлом был союзником Путина. Теперь он называет действия парламентариев «политической местью за провальные реформы». Гудков заявил о планах обжалование решения Госдумы в Верховном Суде Российской Федерации.

Ранее «Главред» сообщал, что летом 2012-го оппозиция заявляла, что вывела на улицы Москвы 200 тыся человек, однако правоохранители опровергли эту цифру, сократив ее до 15-ти тысяч.

фото: specletter.com

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