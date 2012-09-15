От Украины потребовали войти в ТС, если она хочет выходных отношений с Россией

{1-} Замглавы правительства России Аркадий Дворкович заявил, что высокая цена на природный газ для Украины объясняется рыночным ценообразованием, используемым «Газпромом», а если Киев хочет боле выгодных условий, основанных на базе политического партнерства, ему стоило бы подумать о возможном вступлении в Таможенный союз.

Об этом чиновник заявил, выступая на 9-й Ялтинской ежегодной встрече, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Есть политическое партнерство или рынок. Давайте выбирать... Если рынок, то дискриминация цен всегда присутствует. Если Украина хочет выгодных (газовых) отношений с Россией, может надо вступить в Таможенный союз», - заявил Дворкович.

Он подчеркнул, что «Газпром» является независимой компанией, и правительство не вмешивается в его работу, хотя его иногда об этом просят, в частности, украинское правительство.

По его словам, снижение цен на газ будет означать убытки для «Газпрома», которые в случае Таможенного союза компенсируются другими выгодами.

В то же время глава Госдепартамента США в предыдущей администрации Кондолиза Райс усомнилась в независимости «Газпрома», так как он является государственной компанией. Она напомнил, что именно президент России в недавно газовом конфликте Киева и Москвы заявлял о прекращении поставок, а не глава «Газпрома».

«Это тот случай, когда мы видели в самом агрессивном виде, что цена определяется рынком или политикой», – подчеркнула Райс.

Ранее «Главред» сообщал, что выступающий в рамках Ялтинского форума премьер Николай Азаров заявил, что Украина ежегодно переплачивает за российский газ 5 млрд долл.

фото: wikipedia.org

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