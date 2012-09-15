В новой Раде женщин будет в 7 раз меньше, чем мужчин

{1-} На парламентских выборах 2012 года кандидатами на мажоритарных округах зарегистрировалось значительно меньше женщин, чем во время избирательной кампании 2002 года. Об этом на основе анализа данных Центризбиркома о кандидатах по мажоритарным округам сообщает ZN.UA.

Одним из наиболее ярких отличий нынешней кампании станет вопиющий гендерный дисбаланс, пишет издание.

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На выборы-2012 ЦИК зарегистрировал в мажоритарных округах 389 женщин-кандидатов и 2720 мужчин.

Напомним, что в 2002 году насчитывалось 456 кандидаток в депутаты. Как отмечает издание, это «никак не соответствовало европейским устремлениям народа и декларациям властей. Но тогда, помнится, говорилось, мол, Украина страна молодая, ошибки будут учтены».

Ранее «Главред» сообщал, что каждый десятый мажоритарщик, идущий в Раду, является официальным безработным, а каждый третий – бизнесмен.

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