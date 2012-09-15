В Москве на «Марш миллионов» пришли пять тысяч человек

Российская оппозиция смогла собрать в центре Москвы около 5 тысяч для участия в «Марше миллионов».

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщает «Интерфакс-Украина».

«На Пушкинской площади и прилегающих улицах для участия в шествии и митинге оппозиции собрались до пяти тысяч человек», - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в толпе сотрудники полиции заметили людей в масках, в связи с этим столичная полиция официально обращается к организаторам с просьбой обеспечить соблюдение общественного порядка и не допускать нарушений законодательства о проведении массовых мероприятий.

Ранее «Главред» сообщал, что летом 2012-го оппозиция заявляла, что вывела на улицы Москвы 200 тыся человек, однако правоохранители опровергли эту цифру, сократив ее до 15-ти тысяч.

фото: twitter.com

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