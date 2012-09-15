Мельниченко предлагал за «гонорар» защищать Тимошенко - БЮТ

{1-} Заявление экс-майора управления Госохраны Николая Мельниченко о том, что к убийству известного бизнесмена и нардепа Евгения Щербаня причастен экс-премьер Павел Лазаренко, заплатили киллерам Петр Кириченко и Юлия Тимошенко, в БЮТ назвали написанным под диктовку Администрации Президента.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба партии «Батьківщина».

«После того как власть обломала зубы, пытаясь сшить белыми нитями сфальсифицированные дела против Юлии Тимошенко, она прибегла к услугам лица, которое в течение более десяти лет известно тем, что предлагало разным силам как внутри страны, так и за ее пределами, недешево продать какие-то «новые записи» из кабинета Кучмы», - говорится в заявлении.

«Мы хотим напомнить, что именно в здании администрации Президента Кучмы на Банковой подделывались первые дела против Юлии Тимошенко. В том же кабинете, где сегодня сидит Янукович. И единственно возможной информацией, которой может владеть Мельниченко, это приказы Кучмы о репрессиях против нашего лидера», - заявляет «Батьківщина».

В партии отметили, что в 2003 году в Луганске состоялся суд по делу об убийстве Щербаня. «Но даже подконтрольный Кучме суд не смог найти ни малейших доказательств причастности Тимошенко к этому преступлению. Не смог найти, потому что их просто не существует и не существовало в природе».

«Самому Николаю Мельниченко мы хотим напомнить, что он больше полугода искал выходы на руководство партии «Батьківщина», а также на защитников Юлии Тимошенко с предложениями за «гонорар» выступить со свидетельствами в защиту нашего лидера. Однако после категорического отказа пошел на сотрудничество с режимом, для которого запуганные или купленные так называемые «свидетели» давно стали средством для расправы над лидерами оппозиции», - подчеркнули в пресс-службе.

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