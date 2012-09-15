Третьяков: государство перекладывает свои долги на простых людей

{1-} Cитуация с отключением ряда районов, включая Минский массив Оболони, за долги перед компанией «Киевэнерго» - результат того, что Киевом управляет некиевская власть, заявил оппозиционный депутат Александр Третьяков в интервью журналистов.

«Проблема в том, что столицей управляют чиновники, которых киевляне не избирали, и которые обслуживают интересы тех, кто их назначил», - уверен политик.

По его словам, большинство киевлян исправно платят за коммунальные услуги, поэтому их нельзя ни в чем обвинять. «Государство перекладывает свои долги на киевлян. В результате халатности чиновников страдают простые люди», - сказал оппозиционный депутат.

«Необходимо остановить постоянное повышение тарифов и обеспечить прозрачность их формирования, - считает Александр Третьяков. - Киевляне должны четко понищать, из каких составляющих они формируются».

Политик уверен в необходимости поставить в Верховной Раде вопрос о запрете изменять тарифы чаще, чем раз в год, а также об обязательном ежегодном отчете городской власти перед киевлянами относительно структуры и путей формирования тарифов.

«Вопрос долга за газ возникает именно сейчас, когда наступает осень и вопрос теплоснабжения с каждым днем ставится все острее, - сказал Александр Третьяков. - Частные собственники в сговоре с чиновниками шантажируют Киев, взяв простых киевлян в заложники».

Депутат отметил, что никто другой как управляющие Киевом чиновники несут ответственность за отключения газа, потому что именно нынешняя КГГА продала компанию «Киевэнерго» в частные руки.

Как сообщали СМИ, 11 сентября компания «Киевтрансгаз» по поручению НАК «Нефтегаз Украины» полностью ограничила поставки газа на ТЭЦ-6 «Киевэнерго».

В связи с этим температура в теплосетях постепенно снижалась и до конца дня без горячего водоснабжения остались жители ряда массивов, в том числе Минского массива (входит в Оболонскую часть округа № 218).

«Киевэнерго» поясняет, что причина ограничения поставок газа – долг государства перед компанией за разницу в тарифах.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

фото: УНИАН

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