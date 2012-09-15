Ляшко пообещал уйти в монастырь, если не сделает обещанное перед выборами

{1-} Скандальный внефракционный нардеп, лидер Радикальной партии и кандидат в депутаты по 208-му округу Олег Ляшко пообещал уйти в монастырь, если ему не удастся реализовать предвыборные обещания.

Об этом он заявил в пятницу, 14 сентября, в эфире телешоу «Большая политика с Евгением Киселевым» на «Интере».

«Люди никому не верят. Я хочу, чтобы в стране была справедливость, чтобы люди гордились нашей страной, а не бежали за границу. Я хочу, чтобы через 200 лет обо мне и моей команде вспомнили, как писал батька Тарас Шевченко, «не злым, тихим словом», а не ругали. Вот моя задача, вот почему я иду в парламент. Если мы этого не сделаем, я уйду в монастырь. Я вообще завяжу с политикой, но дайте мне 226 голосов и поднять Украину с коленей», - сказал он.

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В ответ писатель Олесь Бузина, который будет баллотироваться в Раду по одному из киевских округов кандидатом от «Руского блока», спросил, в какой, женский или мужской, монастырь собрался Ляшко, на что тот ответил, что Бузину не возьмут в ни один.

Напомним, выборы в Верховную Раду пройдут 28 октября по смешанной пропорционально-мажоритарной системе: 225 депутатов избираются за списками политических партий (барьер для прохождения в Совет - 5%), еще 225 - в мажоритарных округах. Соответствующие изменения к закону о выборах народных депутатов приняла ВРУ 17 ноября 2011 года. «За» закон, разработанный специальной комиссией Верховной Рады, проголосовали 366 депутатов.

фото: znayu.org

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