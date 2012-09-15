Азаров: Украину терзает вторая волна кризиса

{1-} Украина чувствует на себе вторую волну экономического кризиса.

Об этом заявил премьер Николай Азаров на форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES), передает УНИАН.

«Сейчас по Украине очень серьезно проходится вторая волна кризиса, а я бы сказал не вторая волна, а продолжающийся кризис, который, наверное, если верить определенным прогнозам, различным экономическим теориям, охватил наш мир и будет еще лет 10 по крайней мере терзать» - отметил глава Кабмина.

Азаров подчеркнул, что для борьбы с кризисом необходимы нестандартные подходы и решения.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Азаров 3 августа заявил, что экономика Украины за два последних года после серьезного падения в 2009 году выросла на 12,5% и почти вернулась на докризисный уровень.

28 августа премьер высказал мнение, что экономический кризис 2008-2009 годов в Украине не повторится.

«2008-2009 год у нас не повторится. А условия для повторения тех событий у нас есть, поскольку тяжелой остается ситуация с мировой экономикой и падает спрос на нашу продукцию», - сказал Азаров.

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