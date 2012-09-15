В Москве националисты развернули 20-метровый флаг Российской империи

В Москве на оппозиционном «Марше миллионов» русские националисты развернули 20-метровый флаг Российской империи.

Националисты прибыли на митинг большой колонной, которая растянулась примерно на один километр, выкрикивая лозунги «Слава России» и «Русские вперед», передает «Интерфакс».

Между тем, во время шествия на московском проспекте Сахарова несколько человек выбежали впереди идущих колонн и развернули американский флаг.

Спустя несколько минут к ним подбежали активисты «Левого фронта» и попросили «прекратить свою провокацию».

Позже оппозиционеры попытались сдать этих людей сотрудникам полиции, но они убежали.

В настоящее время организованные колонны оппозиционных сил движутся по проспекту Сахарова и практически подошли к Садовому кольцу, после пересечения которого они попадут на место организованного митинга на площади имени Сахарова.

фото: twitter.com

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