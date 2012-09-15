Хорошковский об Украине и России: легкий флирт закончился жестким порно

{1-} Отношения Украины и России должны строится на прагматизме, а не эмоциях.

Об этом заявил первый вице-премьер Валерий Хорошковский в ответ на мнение главы российского ВТБ-банка Андрея Костина, сообщает «Корреспондент».

Костин ранее заявил, что отношения двух стран должны строиться на любви.

«Получается, что у нас все началось с легкого флирта, а закончилось жестким порно», - отметил первый вице-премьер Украины, подчеркнув, что любовь – это эмоция, а в отношениях между государствами нужно исходить из принципов прагматизма.

Беседа состоялась на сессии, посвященной выбору Украины между Востоком и Западом в рамках 9-й «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

В ходе своей речи Андрей Костин заявил, что любые отношения, в том числе и отношения между странами, должны исходить из любви.

Напомним, в работе форума YES принимают участие около 200 представителей политических, деловых и общественных кругов из более 20 стран мира.

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