На «Марше миллионов» в Москве вышли 100 тысяч - оппозиция, МВД насчитало 11

В Москве состоялась оппозиционная акция «Марш миллионов» . По оценкам полиции, в ней приняли участие 11 тысяч человек. Организаторы насчитали 100 тысяч участников.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Завершающий акцию митинг состоялся на площади Сахарова в центре Москвы.

Его открыл депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. На сцене также находится Сергей Удальцов, Владимир Тор, Гарри Каспаров.

По приблизительным подсчетам журналистов, в митинге принимали участие несколько десятков тысяч человек, но заявленная цифра в 25 тысяч явно превышена.

В то же время, ранее один из организаторов акции Сергей Удальцов заявил, что колонны участников «Марша миллионов», начавшие движение по бульварам, насчитывают уже около 100 тыс. человек.

«В целом мы оцениваем количество участников Марша более чем в 100 тысяч человек», - сказал Удальцов.

Вместе с тем, представитель пресс-службы московского МВД заявил, что в шествии в центре Москвы принимают участие около 11 тысяч человек.

«Заявление Удальцова о 100 тысячах участников не соответствует действительности и в целом нам представляется непонятным, кто учил его считать. Численность участников шествия по сравнению с началом, конечно, увеличилась, но в настоящий момент она составляет около 11 тысяч человек», - сказал полицейский.

Согласованное число участников акции составляет 25 тысяч человек.

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