Янукович отправил делегацию в США

{1-} Президент Украины Виктор Янукович распорядился подготовить официальный визит визит делегации в Вашингтон.

Об этом со ссылкой на источники в МИД Украины, сообщает zn.ua.

В состав делегации включены глава Нацбанка Сергей Арбузов, глава Минфина Юрий Колобов, министр экологии Эдуард Ставицкий, аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Также Америку посетят глава Государственной налоговой службы Александр Клименко и Государственной таможенной службы Игорь Калетник

В ходе визита планируются встречи с высокопоставленными представителями Госдепартамента и Госказначейтсва США, советником президента США по вопросам Национальной безопасности Томасом Донилоном, первым заместителем управляющего директора МВФ Дэвидом Липтоном, другими официальными лицами, а также американскими бизнесменами.

Отметим, что информацию о подготовке визита в США подтвердил глава НБУ Сергей Арбузов . По его словам, одна из целей визита – рабочие консультации и расширение сотрудничества с американской стороной.

Кроме того, планируется обсудить сотрудничество с крупным американским бизнесом.

Фото: president.gov.ua

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