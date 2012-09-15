Во Львове эвакуировали вокзал: снова ищут бомбу

{1-} После звонка неизвестного, который сообщил о минировании железнодорожного вокзала во Львове, сегодня, 15 сентября, в 14.40, были эвакуированы пассажиры и сотрудники здания.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передает УНИАН.

В милиции рассказали, что по телефону позвонил мужчина, который не представился и не выдвинул никаких требований.

Информации относительно изменений в движении поездов, учитывая сообщение о минировании, нет.

В милиции также сообщили, что продолжается обследование помещений и территории супермаркета, о минировании которого сообщили немногим ранее.

К железнодорожному вокзалу прибыли специалисты взрывотехнической службы и наряды милиции.

Напомним, ранее стало известно, что 14 сентября во Львове неизвестный мужчина позвонил в оперативную службу «102» и сообщил, что в помещении супермаркета на улице Научной заложена взрывчатка.

Специалисты взрывотехнической службы, которые провели обследование помещения супермаркета и прилегающей территории, взрывных устройств не обнаружили.

Милиция проводит поиск «анонима» и мотивов, которые его побудили сорвать работу учреждения. Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 15 сентября, около 13.30, на телефон оперативной службы «102» поступило новое анонимное сообщение о минировании супермаркета на проспекте Чорновола во Львове.

фото: stv-online.ru

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