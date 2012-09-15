Россия предупредила США: победа Ромни приведет к гонке вооружений

{1-} Россия обеспокоена антироссийским заявлением кандидата в президенты США от Республиканской партии Митта Ромни, которое может привести к возврату гонки вооружений.

Такое мнение высказал заместитель главы правительства России Аркадий Дворкович, передает «Интерфакс-Украина».

«Если выиграет Ромни, то, возможно, придется увеличить расходы на вооружение», – заявил он в ходе сессии «Будущее России» в рамках 9-й «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

Дворкович добавил, что отвлечение средств на гонку вооружений в нынешних сложных экономических условиях непродуктивно.

По его словам, другим негативным последствием станет перераспределение средств в США в пользу более узкого круга компаний.

В то же время российский вице-премьер подчеркнул, что правительство РФ настроено активно сотрудничать с любой администрацией США.

В свою очередь, глава правления Сбербанка России Герман Греф напомнил, что США призывает мир к большему диалогу.

«Но как сотрудничать, когда потенциальное первое лицо указало на всю страну, как на врага», - отметил Греф, добавив, что такая риторика – возврат на 25 лет назад.

Представитель российского ВТБ Банка Андрей Костин также подчеркнул, что Россия – это не тоталитарный режим Путина.

«Кто так говорит – тот ничего не понимает в России», – убежден Костин, отметив, что США, пытаясь экспортировать свои ценности, повторяют ошибки Советского Союза, который экспортировал революцию, что привело к негативным последствиям, как в Афганистане.

По словам Костина, трагические события в Ливии во многом обусловлены тем, что при этом не учитываются различия в культуре, религии, уровне развития.

Глава ВТБ также добавил, что, обладая резервной валютой долларом, США прибегают к санкциям и давлению на финансовые системы Европы и других стран.

Дворкович также отметил, что России в числе других стран приходится платить высокую цену за бюджетный дефицит США, признавая, что в нынешних экономических и финансовых условиях в мире это необходимо.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, кандидат от Республиканской партии Митт Ромни назвал Россию главным геополитическим врагом и дестабилизирующей силой на мировой арене.

фото: frumforum.com

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