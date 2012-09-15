Янукович готовится к визиту в США

{1-} Президент Украины Виктор Янукович планирует посетить США с официальным визитом в двадцатых числах сентября. Глава государства примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН, со ссылкой на собственные источники сообщает zn.ua.
Напомним, как сообщал «
{1-} Президент Украины Виктор Янукович планирует посетить США с официальным визитом в двадцатых числах сентября. Глава государства примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН, со ссылкой на собственные источники сообщает zn.ua.
Напомним, как сообщал Главред» ранее, 18 сентября в США отправляется официальная делегация Украины.
Планируется, что в ее состав войдут глава Нацбанка Сергей Арбузов, министр финансов Юрий Колобов, экологии Эдуард Ставицкий, аграрной политики Николай Присяжнюк, глава Государственной налоговой службы Александр Клименко и Государственной таможенной службы Игорь Калетник, а также другие официальные лица.
Задача делегации – обсудить будущие проекты и существующие проблемы, а также организовать для Президента встречи на максимально высоком официальном уровне.
Фото: president.gov.ua
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