Янукович готовится к визиту в США

{1-} Президент Украины Виктор Янукович планирует посетить США с официальным визитом в двадцатых числах сентября. Глава государства примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН, со ссылкой на собственные источники сообщает zn.ua.

Напомним, как сообщал «

{1-} Президент Украины Виктор Янукович планирует посетить США с официальным визитом в двадцатых числах сентября. Глава государства примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН, со ссылкой на собственные источники сообщает zn.ua.

Напомним, как сообщал Главред» ранее, 18 сентября в США отправляется официальная делегация Украины.

Планируется, что в ее состав войдут глава Нацбанка Сергей Арбузов, министр финансов Юрий Колобов, экологии Эдуард Ставицкий, аграрной политики Николай Присяжнюк, глава Государственной налоговой службы Александр Клименко и Государственной таможенной службы Игорь Калетник, а также другие официальные лица.

Задача делегации – обсудить будущие проекты и существующие проблемы, а также организовать для Президента встречи на максимально высоком официальном уровне.

Фото: president.gov.ua

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