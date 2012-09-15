Тимошенко сидит из-за ошибок адвокатов - Генпрокуратура

{1-} Заключение экс-премьера Юлии Тимошенко является следствием ошибок одного человека – ее защитника.

Такое мнение высказал заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, передает «Интерфакс-Украина».

«Единственный человек, по вине которого экс-премьер находится за решеткой, – это ее защитник, который так выстроил юридическую защиту в суде, что не оставил своему клиенту ни одного шанса выиграть процесс», - заявил он.

По мнению Кузьмина, у Тимошенко было множество возможностей избежать заключения посредством действий юристов.

«Вместо того, чтобы защищать клиента юридическими инструментами, которых достаточно, защитники Тимошенко избрали политические методы. А это политические лозунги, политические провокации и политические обвинения», - добавил он.

Также прокурор подчеркнул, что Тимошенко может быть освобождена только по решению суда.

«Никакие политические заявления, политические лозунги, шантаж, угрозы не приведут к положительному решению. Еще раз повторяю, что ни один депутат не имеет законного права прийти в тюрьму, открыть ворота и выпустить заключенного из тюрьмы, ни один премьер-министр и ни один президент, включая президента Европарламента», - добавил он.

«Это может сделать только суд, постановив законное судебное решение», - подчеркнул Кузьмин.

Заместитель Генпрокурора также заявил, что его ведомство предъявит Тимошенко новые обвинения, однако, по его словам «часть материалов, которые нам необходимы, находятся у власти США».

Он обратился к представителям США с просьбой предоставить возможность представителям следственной группы Генпрокуратуры Украины приехать в США и вместе с представителем ФБР и прокуратуры США допросить «имеющих прямое отношение к преступлениям, совершенным в Украине – бывшего премьера Павла Лазаренко, экс-майора Госохраны Николая Мельниченко».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 15 сентября экс-майор Мельниченко связал Юлию Тимошенко с убийством народного депутата Евгения Щербаня.

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