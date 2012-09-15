Азаров рассказал, когда Киев прекратит закупки газа у России

{1-} В ближайшие 15 лет Украина будет полностью обеспечивать себя газом собственной добычи.

Об этом заявил премьер Николай Азаров передает УНИАН.

«Мы поставили перед собой задачу: в течении 15 лет Украина полностью обеспечит себя собственными запасами газа. И у нас они есть», - сказал премьер.

Также Азаров уточнил, что за 15 лет Украина сможет обеспечить себя также и нефтью.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, премьер Николай Азаров заявил, что Украина, покупая российский газ по действующим контрактам, за год платит на 5 млрд долл. больше его рыночной цены.

фото: dpo.gubkin.ru

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