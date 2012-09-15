Европа не видит условий к Ассоциации с Украиной

{1-} В Европейском Союзе пока не видят условий для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы до сих пор не видим тех политических условий, чтобы сделать следующий шаг для подписания Соглашения (об ассоциации – прим.ред.). Нынешняя атмосфера в украинской политике не содействует подписанию этого соглашения», - заявил он в рамках 9-й «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

Баррозу подчеркнул, что Европа хочет, чтобы украинская элита «делала решительные шаги в направлении наших общих ценностей».

«Мне жаль, что последствия судов, чьи стандарты не отвечают международным стандартам, помешали Тимошенко и Луценко соревноваться за место в парламенте. Необходимо было обеспечить им честный и справедливый суд», - заявил глава Еврокомиссии.

По его словам, 28 октября станет испытанием для Украины в вопросах соблюдения демократии.

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