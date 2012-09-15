Глава МИД Швеции рассказал, кто не пустил его к Тимошенко

{1-} Глава МИД Швеции Карл Бильдт не смог встретиться с Юлией Тимошенко из-за препятствий украинского МИДа.

Об этом дипломат заявил на 9-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES), передает УНИАН.

Шведский министр напомнил, что Тимошенко на свидания выделено 4 часа в месяц. При этом после его просьбы организовать встречу с экс-премьером с соблюдением всех формальностей, ему было отказано.

«Нам сказали, что МИД не разрешил», - заявил Бильдт.

В ответ глава МИД Украины Константин Грищенко заявил, что, если у шведского министра будет желание посетить Харьков, увидеть, как работают учреждения города, то украинский МИД подготовит для него «замечательный протокол».

Также Грищенко подчеркнул, что МИД не управляет тюремной системой Украины.

Дискуссия по делу Тимошенко вызвала оживление в зале среди европейских политиков, и Грищенко спросил у присутствующих: «Кто еще хочет в тюрьму?», «Давайте соберем целую группу», - заявил украинский министр, добавив, что все законы нужно соблюдать.

Фото: byut.com.ua

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