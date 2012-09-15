В Австралии вспыхнули протесты мусульман

{1-} Австралийская полиция применила слезоточивый газ для разгона беспорядков у здания генерального консульства США в Сиднее.

У здания собралось около тысячи исламистов, протестовавших против фильма «Невинность ислама», передают vesti.ru.

Демонстранты митинговали с плакатами «Наши мертвые в раю, а ваши – в аду», «Обама-Обама, мы любим Усаму».

Большую часть митингующих составляли мужчины и молодые люди, а также женщины в хиджабах.

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«Особо выделялся из толпы маленький мальчик с плакатом, на котором было написано «Отрубите головы всем, кто оскорбляет пророка», - рассказали очевидцы.

Когда очередная попытка прорваться к консульству провалилась, в полицейских полетели камни и бутылки: пострадали шестеро полицейских. В ходе беспорядков были арестованы восемь человек, еще около 20 были госпитализированы с повреждениями глаз от слезоточивого газа.

Движение транспорта на центральных улицах Сиднея практически парализовано из-за демонстрации, город патрулировали усиленные наряды полиции.

Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард заявила, что «насильственные протесты неприемлемы – ни сегодня, ни когда-либо еще».

Также стало известно, что подготовка к акции обсуждалась в некоторых мечетях страны.

Напомним, как сообщал «Главред», ранее подобные акции протеста состоялись в Пакистане, Ираке, Индонезии, Израиле, Марокко и других странах.

В Ливии, Йемене, Египте и Тунисе в столкновениях протестующих с полицией у посольств США погибли люди.

Кроме того, в Ливии был убит посол США и трое охранников дипломатической миссии.

Фото: vesti.ru

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