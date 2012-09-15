Кучма рассказал, как Ющенко прекратил поставки газа по 50 долларов

{1-} Второй президент Украины Леонид Кучма обвинил своего преемника Виктора Ющенко в повышении цен на российский газ для Украины.

Об он заявил на встрече «Ялтинской европейской стратегии», передает «Украинская правда».

«Инициатор всего этого – Виктор Ющенко, 100%. В апреле 2005 года президент России заехал в гости к Виктору Андреевичу познакомиться. Побыл у него на даче, тот показал ему все и поставил вопрос: прекращаем договор между Украиной и Россией, где записана цена 50 долларов», - рассказал Кучма.

По его словам, на второй день ему позвонил Путин и спросил, почему Ющенко настоял на расторжении этого договора.

«Я ему показал», - сказал Кучма и покрутил возле виска.

«Тогда был поставлен крест на 50 долларах и мы дожились аж до 500. С чем всех сердечно поздравляю», - саркастично заявил он.

Также Кучма раскритиковал власть за излишне жесткую финансовую политику: «Вы зажали экономику так, что дышать уже нечем».

«ЕС собирается деньги печатать, выкупать долги всех проблемных стран. А мы радуемся, что у нас дефляция», - возмутился Кучма.

«Мы набрались кредитов под Евро-2012. Мы так провели это Евро, что ни один инвестор к нам не пришел. Они нам не верили», - отметил он.

Кучма также призвал кандидатов накануне выборов не обещать лишнего.

«Я с содроганием вспоминаю выборы 2004 года. Все тогда тоже обещали золотые горы. Остановитесь ради бога», - добавил он.

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