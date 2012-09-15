Кучма рассказал, как Ющенко прекратил поставки газа по 50 долларов

{1-} Второй президент Украины Леонид Кучма обвинил своего преемника Виктора Ющенко в повышении цен на российский газ для Украины.
Об он заявил на встрече «Ялтинской европейской стратегии», передает «Украинская правда».
«Инициатор всего этого – Виктор Ющенко, 100%. В апреле 2005 года президент России заехал в гости к Виктору Андреевичу познакомиться. Побыл у него на даче, тот показал ему все и поставил вопрос: прекращаем договор между Украиной и Россией, где записана цена 50 долларов», - рассказал Кучма.
По его словам, на второй день ему позвонил Путин и спросил, почему Ющенко настоял на расторжении этого договора.
«Я ему показал», - сказал Кучма и покрутил возле виска.
«Тогда был поставлен крест на 50 долларах и мы дожились аж до 500. С чем всех сердечно поздравляю», - саркастично заявил он.
Также Кучма раскритиковал власть за излишне жесткую финансовую политику: «Вы зажали экономику так, что дышать уже нечем».
«ЕС собирается деньги печатать, выкупать долги всех проблемных стран. А мы радуемся, что у нас дефляция», - возмутился Кучма.
«Мы набрались кредитов под Евро-2012. Мы так провели это Евро, что ни один инвестор к нам не пришел. Они нам не верили», - отметил он.
Кучма также призвал кандидатов накануне выборов не обещать лишнего.
«Я с содроганием вспоминаю выборы 2004 года. Все тогда тоже обещали золотые горы. Остановитесь ради бога», - добавил он.
Новости по теме:
Хорошковский об Украине и России: легкий флирт закончился жестким порно
Украина ежегодно переплачивает России за газ 5 миллиардов долларов
Азаров рассказал, когда Киев прекратит закупки газа у России