США эвакуируют посольства в Тунисе и Судане

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Госдеп США принял решение об эвакуации сотрудников посольств в Судане и Тунисе и членов их семей.

В диппредставительствах останутся только те сотрудники, чье присутствие крайне важно для работы, сообщает ВВС.

В заявлении, распространенном Госдепартаментом, всем американцам, которые находятся в Тунисе, предлагается покинуть страну.

В заявлении Госдепартамента говорится, что гражданам США "следует избегать поездок в суданские провинции Дарфур, Голубой Нил и Южный Кордофан". Кроме того, предлагается тщательно оценить все возможные риски в ходе запланированных поездок в другие регионы.

Напомним, посольства США в Тунисе и Судане подверглись нападениям после того, как антиисламский фильм, снятый в Америке, вызвал волну негодования на Ближнем Востоке и в северной Африке. Человек, подозреваемый в организации съемок этого фильма, был допрошен в США. Накула Басели Накула, египтянин-копт, отрицает какую-либо причастность к фильму "Невиновность мусульман", отрывки из которого были размещены в интернете.

В этой связи премьер-министр Египта Хишам Кандилс призвал США не допускать оскорбления ислама. В интервью Арабской службе Би-би-си он сказал, что "оскорблять нашего пророка (Мухаммеда. – Ред.) недопустимо", но добавил при этом, что мирные протесты не должны выливаться в насилие.

Как ранее писал Главред, протесты, которые начались 11 сентября в Египте и Ливии и затем распространились по исламскому миру, уже привели к гибели по меньшей мере семи человек. В ходе нападения на американское консульство в Бенгази на востоке Ливии был убит посол США в этой стране Крис Стивенс.

В пятницу в столице Туниса демонстранты напали на американское посольство и американскую школу, которая располагается по соседству. В ходе беспорядков погибли три человека.

Еще трое погибли в столице Судана Хартуме, где протестующие напали на посольства США, Германии и Великобритании.

фото: bbc.co.uk

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