Сегодня День памяти погибших журналистов

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Сегодня, 16 сентября, исполняется 12 лет со дня исчезновения известного украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

В этот день в Украине отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

В 12:00 в Свято-Владимирском кафедральном соборе Киева (бульвар Тараса Шевченка, 20) пройдет панихида в память о журналистах, которые погибли при исполнении профессиональных обязанностей.

А в 19:30 на Майдане Незалежности начнется вечер памяти Георгия Гонгадзе. Журналисты зажгут свечи и почтят минутой молчания память погибших коллег.

Вечера памяти Гонгадзе пройдут также в Харькове, Львове, Ровно и других городах Украины.

Напомним, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.

В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе. Однако тело до сих пор не предано земле, поскольку мама журналиста Леся Гонгадзе отказывается признавать, что найденные останки принадлежат ее сыну.

Экс-генерал МВД Алексей Пукач, который длительное время находился в розыске в связи с причастностью к убийству журналиста, в июле 2009 года был задержан в Житомирской области, и с того времени находится под стражей.

Следствие установило, что Пукач совершил убийство журналиста по указанию на то время министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко. Адвокат вдовы Гонгадзе Валентина Теличенко заявила, что Пукач в суде среди заказчиков убийства Гонгадзе назвал Леонида Кучму и Владимира Литвина. Кроме того, он признал, что собственноручно убил Гонгадзе.

Уголовное дело в отношении Кучмы было возбуждено 21 марта 2011 года. Он обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 г.). Пленки майора управления Госохраны Николая Мельниченко признаны вещественным доказательством в деле.

13 декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Кучмы и отменил соответствующее постановление Генпрокуратуры. 19 декабря Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию на это решение.

Апелляционный суд Киева 20 января 2012 года оставил в силе решение Печерского райсуда о незаконности возбуждения Генпрокуратурой дела в отношении Кучмы.

фото: inlitcom.ru/krayina

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