В Москве задержали Удальцова и активистов "Марша миллионов"

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В Москве после митинга на проспекте Сахарова задержали координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и около 20 активистов "Марша миллионов".

Это произошло после того, как он с другими участниками акции, остававшимися на площади, пошел в сторону Садового кольца прямо на оцепление ОМОНа, сообщает Радио Свобода.

ОМОН стал оттеснять сторонников Удальцова к Комсомольской площади, несколько человек были задержаны (часть из них – уже в метро).

Ранее лидер "Левого фронта" призывал сторонников не заканчивать акцию в 10 вечера, а продолжать гулять по бульварам.

Всего ночью на Чистых прудах" задержали около 20 активистов, пожелавших устроить гуляния. В полиции заявили: "Группа граждан решила пообщаться с полицией, что ей и удалось".

Удальцова из полиции отпустили около полуночи, составив административный протокол о нарушении порядка проведения массовых акций. Он сам заявил, что арестовали его без четырех минут 10, когда время на проведение митинга еще не истекло, и он будет доказывать это в суде. "Очень сожалею, что власть испортила мирный митинг", - написал он, выйдя из отделения, в своем Twitter.

Как ранее писал Главред, в "Марше миллионов" 15 сентября приняли участие, по данным организаторов – несколько десятков тысяч человек; по данным МВД – не более 14 тысяч. К месту митинга – на проспект Сахарова – участники "Марша миллионов" пришли по Бульварному кольцу от Пушкинской площади.

На митинге выступили Гарри Каспаров, Борис Немцов, Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Евгения Чирикова и другие.

Собравшиеся приняли резолюцию, среди требований которой - отставка руководства страны, освобождение политзаключенных, резкое увеличение социальных расходов.

Следующий марш предложено провести 20 октября.

фото: Радио Свобода

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