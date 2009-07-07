Блокадная Рада

При этом сами регионалы в частных разговорах заверяли, что сами по себе они-то против такого метода борьбы как блокирование, но что делать? Настоящую цель срыва работы парламента и сегодня, и, скорее всего, завтра-послезавтра - то есть предмет торга – каждый понимал по-своему. Например, разблокирование работы Рады в прошлую среду под принятие закона, касающегося подготовки к Евро-2012, на самом деле объяснялся очень просто: закон денежный, один из авторов – Борис Колесников, добившийся таким способом финансовых преференций для Донецка. Что в этот раз? Вполне возможно, что причина такого упорства в данный момент – страх оказаться смешными, так просто сдав занятую высоту и не добившись при этом ничего. Так что это для ПР вопрос принципа во многих аспектах, и электоральных в первую очередь. Ведь сама по себе тема повышения социальных стандартов – весьма выигрышна в период избирательной кампании, которая уже давно мчит на всех парах. А в данном случае, она выигрышная для ПР вдвойне, ведь то, что хорошо для «регионалов», для их оппонентов в правительстве - смерть. Именно Кабмину и, в частности, его главе, кандидату в президенты Юлии Тимошенко, придется с бледным лицом объяснять электорату, что правительство не может улучшить их жизнь здесь и сейчас, как того требует Партия регионов, поскольку не имеет на это средств.Литвин в сложившейся ситуации попытался выступить в облюбованной им роли арбитра, сзывая лидеров фракций на следующие один за другим согласительные советы в своем кабинете. Компромиссный вариант, который пытался протолкнуть Литвин, состоял в том, чтобы до завтра или, что вероятнее, до послезавтра дать рабочей группе поработать и вынести на голосование все предложенные законопроекты о повышении соцрасходов. Пока их два: законопроект регионала Михаила Папиева, ставшего формальной причиной блокирования трибуны и предполагающего повышение соцстандартов уже с 1 июля 2009-го, и законопроект литвиновца Олега Зарубинского, предлагающего повышение этих стандарты в 2010-м.Однако регионалы были непреклонны: принять закон уже и немедленно! А там видно будет...Бютовцы, в свою очередь, тоже стояли горой за правительство: устами заместителя главы бюджетного комитета Олега Ляшко(фракция БЮТ) в который раз был озвучен тезис, что денег, требуемых для повышения прожиточного минимума, нет и Нацбанк будет вынужден сделать дополнительную эмиссию гривни на сумму в 48 миллиардов. Именно эта сумма, по словам Ляшко со ссылкой на расчеты Минфина, понадобится в случае принятия закона Папиева, а не 15,6 миллиарда, как говорил Николай Азаров. Указываемые же регионалами места, где водятся деньги – 11 миллиардов из транша МВФ, 3 миллиарда из денег, выделенных по статьям Киотского протокола, и 3,8 миллиарда из стабилизационного фонда, по словам депутата, – смех да и только.Тирада Ляшко завершилась обещанием инфляции, к которой приведет выполнение требований «регионалов», и откровениями на тему, что настоящая цель блокирования трибуны – не допустить упразднения депутатской неприкосновенности. Этот момент тем более пикантен, что не далее, чем в пятницу неприкосновенности был лишен именно бютовец Лозинский, причем парламент просто удовлетворил его заявление о сложении депутатских полномочий, а вопрос о неприкосновенности всего депутатского корпуса в целом был потихоньку спущен на тормозах.В то время пока депутаты и гости парламента тусовались кто в зале, кто в кулуарах, Владимир Михайлович Литвин, по-видимому, уставший от роли примирителя, давал брифинг, где, пользуясь случаем и образовавшимся «окном» в спикерской работе, постарался, как говорится, рассказать все, что хотел. И о том, что не допустит, чтобы Рада работала «под ультиматумы лидеров», поэтому не позволит разблокировать ее для решения какого-то отдельного вопроса. И о том, что уже сегодня внесет законопроект о выборах Президента, где есть пункт о сокращении избирательной кампании со 120 до 90 дней (напомним, что законопроект с этой новеллой авторства Лавриновича-Лукаш-Портнова-Зварича принят в первом чтении на прошлой неделе).«Уверен, что президент такое решение подпишет! – оптимистично заявил Литвин по поводу своего законопроекта (еще бы, ведь на Банковой вчера пообещали ветировать альтернативный законопроект Лавриновича) – Это даст возможность без горячки, без штурмовщины готовиться к окончательным изменениям проекта закона о выборах Президента....»«И все будут четко знать, что выборы начинаются 19 октября и это даст возможность Раде спокойно, не в последний момент, не под громкие лозунги принять более-менее цивилизованный закон», - подытожил спикер.Кроме того, Литвин пригрозил испортить депутатам все каникулы, оставив незакрытой текущую сессию, финиширующую в эту пятницу. Его угроза стала ответом на информацию о том, что кое-кто, а именно депутаты Партии регионов уже собрали подписи за проведение внеочередной встречи в стенах парламента.«Верховная Рада или будет работать так, как должно, или не будет работать вообще», - заявил он. Любопытно, как это заявление корреспондируется с вчерашними размышлениями Владимира Михайловича на тему вероятности роспуска парламента до 24 июля сего года, пока у Президента еще есть конституционное право это сделать...А тем временем регионалы действительно собрали подписи для проведения внеочередной сессии, правда, пока не определившись, когда именно ее проводить (оно и понятно – каникулы еще не объявлены).На вопрос, зачем это нужно и какие вопросы могут быть рассмотрены на таком экстренном собрании Рады, первый заместитель главы фракции ПР Александр Ефремов обтекаемо отвечал: «В зависимости от того, как будет развиваться ситуация... »На вопрос, идет ли дело к роспуску парламента сами депутаты из ПР многозначительно поднимали глаза к потолку – мол, этого не знает никто, кроме, как всегда, двух или трех человек в стране. Правда, Виктор Янукович, пребывая в Керчи, успел заверить, что ПР вовсе не добивается досрочных выборов, но...Как будет развиваться ситуация в парламенте на этой неделе наверняка не знает никто. Вполне возможно, что до чего-то договорятся к четвергу, когда в повестку дня должен быть включен законопроект об изменениях к закону о выборах Президента. Но наверняка каждая из противоборствующих сторон постарается извлечь из созданной собственными руками ситуации максимум. Что получится? Увидим...