Украина предлагает России взаимно отменить утилизационный сбор на автомобили

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Самым лучшим вариантом решения проблемы "автомобильной войны" с Россией стала бы взаимная отмена утилизационного сбора на импорт автомобилей.
Об этом первый вице-премьер Валерий Хорошковский заявил журналистам в кулуарах 9-й Ялтинской ежегодной встречи, сообщает Интерфакс-Украина.
"Что между нашими странами утилизационного сбора вообще не существовало – это для наших стран самый лучший вариант, и мы будем пытаться его представлять нашим партнерам", – сказал он.
"Мы в переговорном процессе", - добавил первый вице-премьер в ответ на вопрос о реакции российской стороны на такую инициативу Киева.
Как ранее писал Главред, Кабинет министров Украины 12 сентября обнародовал постановление о введении утилизационного сбора на российские автомобили и автобусы, предельные ставки которого практически адекватны введенным с 1 сентября в России.
Согласно ему, юридические и физические лица, импортирующие для свободного обращения транспортные средства и кузова для них происхождением из РФ, обязаны самостоятельно обеспечить дальнейшую заготовку и утилизацию отходов или заключить соответствующий договор с соответствующими предприятиями с учетом утвержденных правительством предельных цен.
По мнению автоимпортеров, такое решение Украины, не задевающее интересы импортеров из других стран, является оптимальным, поскольку иначе могли бы последовать санкции со стороны ВТО.
В то же время автопроизводители Украины считает решение Кабинета министров поспешным и плохо подготовленным, что позволит российским импортерам фактически избежать уплаты сбора.
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