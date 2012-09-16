Украина предлагает России взаимно отменить утилизационный сбор на автомобили

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Самым лучшим вариантом решения проблемы "автомобильной войны" с Россией стала бы взаимная отмена утилизационного сбора на импорт автомобилей.

Об этом первый вице-премьер Валерий Хорошковский заявил журналистам в кулуарах 9-й Ялтинской ежегодной встречи, сообщает Интерфакс-Украина.

"Что между нашими странами утилизационного сбора вообще не существовало – это для наших стран самый лучший вариант, и мы будем пытаться его представлять нашим партнерам", – сказал он.

"Мы в переговорном процессе", - добавил первый вице-премьер в ответ на вопрос о реакции российской стороны на такую инициативу Киева.

Как ранее писал Главред, Кабинет министров Украины 12 сентября обнародовал постановление о введении утилизационного сбора на российские автомобили и автобусы, предельные ставки которого практически адекватны введенным с 1 сентября в России.

Согласно ему, юридические и физические лица, импортирующие для свободного обращения транспортные средства и кузова для них происхождением из РФ, обязаны самостоятельно обеспечить дальнейшую заготовку и утилизацию отходов или заключить соответствующий договор с соответствующими предприятиями с учетом утвержденных правительством предельных цен.

По мнению автоимпортеров, такое решение Украины, не задевающее интересы импортеров из других стран, является оптимальным, поскольку иначе могли бы последовать санкции со стороны ВТО.

В то же время автопроизводители Украины считает решение Кабинета министров поспешным и плохо подготовленным, что позволит российским импортерам фактически избежать уплаты сбора.

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