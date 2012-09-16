Новый пожар в Крыму: в Ливадии горит лесная подстилка

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В районе водопада Учан-Су, на территории Ливадийского лесничества вблизи Ялты в 7 час. 30 мин. 16 сентября произошло возгорание лесной подстилки на площади около 800 квадратных метров.

По данным МЧС, тушение пожара осложняется труднодоступной, горной, скалистою местностью.

Благодаря безветренной погоде, задымления Ялты и ближайших населенных пунктов нет, минимальное расстояние от очага возгорания до населенных пунктов – 4 км.

К тушению пожара в настоящее время привлечены 118 чел. и 10 ед. техники, в том числе от МЧС – 112 чел., 8 ед. техники, пожарный вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством (сделано 12 сбросов воды), лесхоза АР Крым - 6 чел., 2 ед. техники. Тушение пожара продолжается.

Погодные условия на месте происшествия – +26…+28 градусов, без ветра.

Ситуация находится на контроле оперативной группы МЧС Украины.

Как ранее писал Главред, во Львовской области 13 сентября из-за горящих торфяников едкий дым затянул окраины города.

Огонь распространился на площади в четыре гектара: сначала загорелась сухая трава, а потом начал тлеть торф. Отсутствие ветра не развеивает копоть от пожара, которая оседает в ближайших населенных пунктах: нескольких селах и окраинах Львова.

По словам местных жителей, им трудно дышать и практически ничего не видно.

Спасателям МЧС удалось потушить лишь верхний слой горящей почвы, торф продолжает гореть на глубине в полметра. Чтобы его потушить, надо очень много воды.

фото: водопад Учан-Су, adonis-crimea.com.ua

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