МВФ даст Украине денег – эксперты

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Новые переговоры правительства и НБУ о подписании нового соглашения о сотрудничестве с МВФ, вероятнее всего увенчаются успехом, и валютный фонд возобновит финансирование Украины.

Такое мнение в комментариях ZN.UA озвучила экономист ИК «Тройка Диалог Украина» Ирина Пионтковская, напомнив, что срок действующей кредитной программы заканчивается в декабре 2012 года.

«Вероятность возобновления финансирования МВФ после выборов достаточно высока учитывая потребности во внешнем финансировании в 2013 году», — уточнила эксперт.

Анализируя в целом перспективы платежного баланса Украины, Пионтковская отмечает, что, в частности, вопросы улучшения состояния финансового счета зависят в большей степени от хода событий за пределами Украины.

«Сам факт проведения выборов вряд ли повлияет на приток капитала», — уточнила она.

По словам Пионтковской, суммы выплат по внешним долгам не должны стать критическими для государства в 4 квартале 2012 года, учитывая объем уже привлеченного финансирования из-за рубежа.

«Снижение стоимости металлургической продукции на внешних рынках негативно повлияет на платежный баланс, если все другие его компоненты и курсовая политика в Украине не изменятся», — резюмирует эксперт.

Как ранее писал Главред, 14 сентября, в выступлении на ежегодной "Ялтинской европейской стратегии" (YES) Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина постоянно сверяет свой курс с Международным валютным фондом.

"Мы вместе с Международным валютным фондом постоянно сверяем свой курс. Эти два года дали нам возможность почувствовать свои собственные силы. В начале 2011 года мы имели дефицит бюджета 6%, в начале 2012 года - 4%. Сегодня мы имеем реальный дефицит бюджета 1,7%. Вместе с "Нафтогазом" (дефицит компании "Нафтогаз Украины" - Ред.) это около 3%. Инфляция сегодня в Украине отсутствует, есть небольшая дефляция", - отметил Президент Украины, передает УНН.

Напомним, МВФ настаивает на повышении Украиной тарифов на газ для населения, считая это одним из ключевых условий продолжения сотрудничества. Данное требование фонд называл одним из основных, выполнение которых необходимо для пересмотра программы stand by и выделения очередного транша кредита в размере 1,5 млрд долларов.

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