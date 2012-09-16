Кабмин своевременно внес в Рады проект Госбюджета-2013

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Кабинет министров в установленные сроки, до 15 сентября, внес законопроект "О государственном бюджете Украины на 2013 год" в Верховную Раду.

Об этом первый вице-премьер Валерий Хорошковский сообщил журналистам в кулуарах 9-й Ялтинской ежегодной встречи, информирует Интерфакс-Украина.

"Мы подали бюджет в рамках конституционных сроков, но он, безусловно, будет требовать определенной доработки", – сказал первый вице-премьер.

На вопрос журналистов об оценке проекта экспертами Международного валютного фонда (МВФ), Хорошковский ответил, что они видели "макроэкономическую рамку", хотя и не совсем в этом документе согласились, в частности, с дефицитом.

"К чести МВФ, они очень хорошо ознакомлены с макроэкономической ситуацией. В этом смысле они абсолютно все очень четко понимают", – добавил первый вице-премьер.

Как ранее писал Главред, эксперты считают, что новые переговоры правительства и НБУ о подписании нового соглашения о сотрудничестве с МВФ, вероятнее всего увенчаются успехом, и валютный фонд возобновит финансирование Украины.

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