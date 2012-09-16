Яценюк готовится к поражению на выборах и защите Конституции

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Если объединенная оппозиция не сможет создать большинство в Верховной Раде нового созыва, она должна будет быть настолько действенной, чтобы не допустить внесения изменений в Конституцию и не дать Виктору Януковичу переизбраться в парламенте.

Об этом председатель совета Объединенной оппозиции "Батькiвщина" Арсений Яценюк заявил 15 сентября в выступлении на 9-й Ялтинской ежегодной встрече, сообщает Интерфакс-Украина.

"Надо не дать переписать Конституцию", – сказал лидер оппозиции.

При этом он выразил уверенность, что в таком случае на следующих президентских выборах у Януковича не будет шансов переизбраться на второй срок.

Яценюк напомнил, что в 2002 году у оппозиции было 124 места в парламенте, но потом она смогла выиграть президентские выборы.

"Переход снова к парламентско-президентской республике – это исключительно теория. Это замедлит ход реформ", – возразил на эти слова оппонента заместитель главы правящей Партии регионов, вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко.

"Только Президент Янукович так не считает, так как он не выиграет выбор 2015 года. Даже если вы, Сергей Леонидович (Тигипко) пойдете на выборы и выйдете во второй тур, то выиграете", – еще раз подчеркнул в ответ Яценюк.

Как ранее писал Главред, Президент Виктор Янукович остается самым популярным политиком Украины, и может рассчитывать на 25,9% поддержки граждан. Этот показатель на 9,4% меньше показателя первого тура президентских выборов 2010 года. Такие результаты, проведенного исследования обнародовала социологическая группв "Рейтинг" в эфире одного из телеканалов.

Вторую строчку рейтинга занимает заключенная экс-премьер Юлия Тимошенко. За нее готовы отдать голоса 14% респондентов, что составляет минус 11,1% по сравнению с показателем первого тура.

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