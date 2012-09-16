Солана не советует Украине идти в Таможенный союз: там не экономика а политика

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Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и общей политики безопасности в 1999-2009 гг., экс-генсек НАТО Хавьер Солана не считает Таможенный Союз хорошим интеграционным выбором для Украины, поскольку он не является чисто экономическим альянсом.

Об этом Солана заявил в рамках 9-й Ялтинской ежегодной встречи Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе, сообщает Корреспондент.

«В ТС экономика не так важна, как политика. К тому же Украине, в случае вступления в ТС, придется вести переговоры с Европейским Союзом дважды: сначала от себя лично, а потом как от члена Таможенного Союза», – отметил политик.

В этой связи Солана подчеркнул качественное отличие двух межгосударственных объединений, и призвал Украину задуматься над своими ценностями и приоритетами.

«Вам нужно посмотреть на свои ценности и решить. Таможенный Союз – это таможня, которая дает добро. Евросоюз – изменяет жизнь, изменяет все в стране. Дверь в Европу все еще открыта для вас», – сказал Солана.

В то же время, по его мнению, Украина должна сама для себя решить, готова ли она двигаться в направлении Европейского Союза и разделять ценности, которые являются его базисом.

«Украина должна посмотреть на себя, на свои ценности. Есть ли у вас социальный консенсус относительно движения в Европу, или стратегия, которая всех объединяет? Мы пока этого не видим», – заявил Солана

Как ранее писал Главред, 15 сентября председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что ЕС пока не видит условий для подписания Соглашения об ассоциации Украина–ЕС.

фото: Радио Свобода

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