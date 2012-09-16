Иран признал свое военное присутствие в Сирии

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Члены элитного иранского подразделения "Кудс" в составе корпуса действуют в Сирии в качестве военных советников.

Об этом публично заявил глава корпуса стражей исламской революции в Иране бригадный генерал Мохаммад Али Джафари, сообщает ВВС.

По словам Али Джафари, присутствие "Кудс" в Сирии не означает, что Иран проводит в этой стране боевые операции.

Иран является самым важным союзником правительства Сирии в регионе. Сирийские повстанцы и их сторонники уже давно обвиняют Иран в предоставлении военной помощи правящему режиму.

Как ранее писал Главред, представители ООН подсчитали количество людей, бежавших от войны в Сирии. Всего страну покинули более четверти миллиона граждан.

Больше всего беженцев зарегистрировано в Иордании – свыше 85 тысяч. В Турции их около 80 тысяч. Десятки тысяч людей бежали также в Ливан и Ирак.

По данным ООН, реальное число беженцев еще больше, поскольку многие из них до сих пор не зарегистрированы местными властями.

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