В Ливии арестованы 50 участников атаки на консульство США

{1-} Власти Ливии арестовали не менее 50 человек, подозреваемых в нападении на консульство США в Бенгази.

Об этом заявил главу Всеобщего национального конгресса Ливии Мухаммед аль-Макриф, передает ВВС.

Напомним, 11 сентября группа неизвестных обстреляла здание американского консульства из гранатометов с территории близлежащей фермы.

В результате нападения погибли посол США в Ливии Крис Стивенс, а также сотрудник информационного департамента посольства и двое американцев-охранников консульства.

Автором фильма «Невинность ислама» оказался режиссер порно

Атака на консульство произошла сразу после выхода в Сеть скандального фильма «Невинность ислама» о пророке Мухаммеде, снятого в США.

Массовые акции против выхода фильма прошли во многих странах исламского мира.

Во время атак на посольства США в Египте, Йемене, Ливии и Тунисе погибли люди.

Фото: скриншот Russia Today

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