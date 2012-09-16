В Ливии арестованы 50 участников атаки на консульство США

{1-} Власти Ливии арестовали не менее 50 человек, подозреваемых в нападении на консульство США в Бенгази.
Об этом заявил главу Всеобщего национального конгресса Ливии Мухаммед аль-Макриф, передает ВВС.
Напомним, 11 сентября группа неизвестных обстреляла здание американского консульства из гранатометов с территории близлежащей фермы.
В результате нападения погибли посол США в Ливии Крис Стивенс, а также сотрудник информационного департамента посольства и двое американцев-охранников консульства.
Автором фильма «Невинность ислама» оказался режиссер порно
Атака на консульство произошла сразу после выхода в Сеть скандального фильма «Невинность ислама» о пророке Мухаммеде, снятого в США.
Массовые акции против выхода фильма прошли во многих странах исламского мира.
Во время атак на посольства США в Египте, Йемене, Ливии и Тунисе погибли люди.
Фото: скриншот Russia Today
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