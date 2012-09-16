Участницы Pussy Riot попросили не отправлять их в колонию

{1-} Участницы панк-группы Pussy Riot обратились к администрации СИЗО N6, в котором они содержатся, с просьбой не отправлять их в колонию.

Об этом сообщил адвокат одной из осужденных Николай Полозов, передает «Интерфакс».

По словам защитника, девушки написали соответствующее заявление на имя руководства СИЗО.

«В своем заявлении девушки просят оставить их в рабочем отряде данного изолятора в случае, если их приговор признают законным», - сказал Полозов.

По его словам, такая практика существует: человек может отбывать наказание в СИЗО, если он приговорен к небольшому сроку и если позволяет состояние здоровья.

«Мы не раз заявляли о том, что отправка девушек в колонию может повлечь серьезные последствия, так как у нас есть все основания беспокоиться за их здоровье и жизнь. Кроме того, удаленность колонии существенно затруднит контроль за содержанием подзащитных с нашей стороны и со стороны правозащитных организаций», - пояснил адвокат.

Ранее адвокаты осужденных заявили, что рассчитывают на смягчение приговора либо его изменение – применение к ним условного наказания. Адвокаты будут добиваться полного оправдания девушек, однако смягчение приговора позволит им добиться одной из главных целей – освобождения подзащитных из-под стражи.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, три участницы панк-группы Pussy Riot 17 августа были признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорены к двум годам колонии.

За освобождение Pussy Riot высказывались многочисленные российские и зарубежные деятели культуры и правозащитники.

Кассационная жалоба на приговор девушкам в Московском суде будет рассматриваться 1 октября.

Фото: vesti.ru

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