В Афганистане авиация НАТО убила восьмерых женщин

16 сентября 2012, 17:15

{1-} В результате удара авиации НАТО в афганской провинции Лагман погибли не менее восьми женщин.

Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает ВВС.

В свою очередь, командование НАТО заявило, что были убиты 30 вооруженных боевиков, но признает, что среди них, возможно, были и гражданские лица.

Наблюдатели утверждают, что отдаленный регион, по которому был нанесен удар, находится вне досягаемости центрального правительства страны.

Операция была проведена через несколько часов после убийства афганскими полицейскими четверых военнослужащих международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF).

С начала 2012 года в результате нападений афганских военнослужащих на солдат НАТО погиб уже 51 военнослужащий, большинство из которых были американцами.

Официальные лица, представляющие провинцию Лагман, рассказали, что погибли по крайней мере восемь женщин, однако член уездного совета Гульзар Сангарвал заявила, что было убито девять человек.

Представитель ISAF, майор Адам Вояк, заявил, что могли быть убиты «от пяти до восьми гражданских лиц». По его словам, целью удара управляемых авиационных бомб были талибы.

В то же время, он признал, что в результате удара, возможно, непреднамеренно были убиты и мирные жители и, если это произошло, это «трагическая гибель».

В канцелярии губернатора Лагмана заявили, что удар был нанесен по женщинам, которые собирали в отрогах гор и ущелье Нурлам дрова и орехи, чтобы потом их продать на рынке.

Местность в регионе, на который был произведен артналет, гористая и покрыта лесами, что делает ее привлекательной для талибов и других повстанческих групп, скрывающихся от властей.

Ранее четверо военнослужащих ISAF были убиты в результате нападения афганских полицейских в провинции Забул. Нападавшие успели ранить нескольких военных.

Кроме того, в 14 сентября при нападении на военную базу НАТО «Кэмп Бастион» в Афганистане, где сейчас проходит службу британский принц Гарри, погибли два американских морских пехотинца.

Боевики атаковали внешний периметр базы, в результате были уничтожены шесть военных самолетов.

Талибы объявили, что нападение на базу было местью за снятый на американской территории фильм «Невинность ислама».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, фильм спровоцировал волну протестов мусульман по всему миру.

Протесты уже привели к гибели по меньшей мере семи человек.

В ходе нападения на американское консульство в Бенгази на востоке Ливии был убит посол США в этой стране Крис Стивенс, и еще трое американцев – сотрудников посольства.

Фото, видео: warsonline.info, ТСН

Новости по теме:

Афганистанский полицейский расстрелял двух солдат НАТО

Афганские талибы угрожают убить принца Гарри

Убийца бен Ладена подробно рассказал о его ликвидации

Спецслужбы Британии и США пытали врагов Каддафи - правозащитники

Базу НАТО в Афганистане атаковали смертники

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять