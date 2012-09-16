В Афганистане авиация НАТО убила восьмерых женщин

{1-} В результате удара авиации НАТО в афганской провинции Лагман погибли не менее восьми женщин.

Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает ВВС.

В свою очередь, командование НАТО заявило, что были убиты 30 вооруженных боевиков, но признает, что среди них, возможно, были и гражданские лица.

Наблюдатели утверждают, что отдаленный регион, по которому был нанесен удар, находится вне досягаемости центрального правительства страны.

Операция была проведена через несколько часов после убийства афганскими полицейскими четверых военнослужащих международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF).

С начала 2012 года в результате нападений афганских военнослужащих на солдат НАТО погиб уже 51 военнослужащий, большинство из которых были американцами.

Официальные лица, представляющие провинцию Лагман, рассказали, что погибли по крайней мере восемь женщин, однако член уездного совета Гульзар Сангарвал заявила, что было убито девять человек.

Представитель ISAF, майор Адам Вояк, заявил, что могли быть убиты «от пяти до восьми гражданских лиц». По его словам, целью удара управляемых авиационных бомб были талибы.

В то же время, он признал, что в результате удара, возможно, непреднамеренно были убиты и мирные жители и, если это произошло, это «трагическая гибель».

В канцелярии губернатора Лагмана заявили, что удар был нанесен по женщинам, которые собирали в отрогах гор и ущелье Нурлам дрова и орехи, чтобы потом их продать на рынке.

Местность в регионе, на который был произведен артналет, гористая и покрыта лесами, что делает ее привлекательной для талибов и других повстанческих групп, скрывающихся от властей.

Ранее четверо военнослужащих ISAF были убиты в результате нападения афганских полицейских в провинции Забул. Нападавшие успели ранить нескольких военных.

Кроме того, в 14 сентября при нападении на военную базу НАТО «Кэмп Бастион» в Афганистане, где сейчас проходит службу британский принц Гарри, погибли два американских морских пехотинца.

Боевики атаковали внешний периметр базы, в результате были уничтожены шесть военных самолетов.

Талибы объявили, что нападение на базу было местью за снятый на американской территории фильм «Невинность ислама».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, фильм спровоцировал волну протестов мусульман по всему миру.

Протесты уже привели к гибели по меньшей мере семи человек.

В ходе нападения на американское консульство в Бенгази на востоке Ливии был убит посол США в этой стране Крис Стивенс, и еще трое американцев – сотрудников посольства.

Фото, видео: warsonline.info, ТСН

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