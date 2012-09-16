Сегодня после захода солнца иудеи начнут праздновать Новый год

После захода солнца сегодня, 16 сентября, для иудеев начнется Рош ха-Шана – Новый год, 5773-й от сотворения мира по еврейскому календарю.

В этот день, который также называют «шестым днем творения», Бог завершил сотворение мира и создал первого человека – Адама.

Иудеи празднуют Новый год с наступлением месяца тишрей – два дня подряд. Ежегодно праздник выпадает на разные числа григорианского календаря.

Как хасиды в Умани готовятся встречать Новый год

Торжества традиционно начинаются с заходом солнца накануне, в этом году – 16 сентября.

Накануне праздника евреи приветствуют друг друга пожеланием: «Пусть вам будет записано только хорошее в этом году». Древнее предание рассказывает, что на небесах в огромной Книге жизни записаны имена всех живущих на земле.

В эти дни Бог записывает, какая судьба ждет всех живущих на земле: «кому жить и кому умереть, кого ожидает покой и кого – скитания, кого – благополучие и кого – терзания, кому суждена бедность и кому – богатство».

До начала праздничной трапезы принято есть яблоки в меду. Во время праздника едят голову рыбы, гранат, блюда из моркови, свеклы и других плодов, названия которых на иврите или идиш ассоциируется с добрыми событиями.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на праздник Нового года а также, чтобы почтить память основателя хасидизма – цадика Нахмана – в Умань съехались паломники-хасиды.

По последним данным, в город Умань уже прибыли 16 тысяч паломников.

фото: evreiskiy.kiev.ua

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